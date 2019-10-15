Albayrak Grubu, Gine’nin çöpünü de toplayacak
1 saat önce
Albayrak Grubu, Gine'nin başkenti Conakry'deki otobüs hattının işletmesinden sonra şimdi de kentin çöp toplama ve atık yönetimi konusunda ihale kazandı.
Albayrak Grubu, Gine'nin başkenti Conakry'deki otobüs hattının işletmesinden sonra şimdi de kentin çöp toplama ve atık yönetimi konusunda ihale kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:02
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