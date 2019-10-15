Son Dakika Haberleri: Albayrak Grubu, Gine’nin çöpünü de toplayacak
Son Dakika Ekonomi Albayrak Grubu, Gine’nin çöpünü de toplayacak

Albayrak Grubu, Gine’nin çöpünü de toplayacak

1 saat önce

Albayrak Grubu, Gine'nin başkenti Conakry'deki otobüs hattının işletmesinden sonra şimdi de kentin çöp toplama ve atık yönetimi konusunda ihale kazandı.

Albayrak Grubu, Gine’nin çöpünü de toplayacak, System.String[]

Albayrak Grubu, Gine'nin başkenti Conakry'deki otobüs hattının işletmesinden sonra şimdi de kentin çöp toplama ve atık yönetimi konusunda ihale kazandı.

Gine, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:02 
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