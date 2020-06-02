Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Yavuztürk: "Pandemi sonrası yeni çalışma modelleri... - Son Dakika

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Yavuztürk: "Pandemi sonrası yeni çalışma modelleri...

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, pandemi sonrası yeni çalışma modellerinin gündemde olduğunu belirterek, "İş süreçlerinde herhangi bir aksama yaşamadan, pandemi süreci bitince de evden çalışmayı tercih edecek pozisyonlar muhakkak olacaktır.

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Yavuztürk:

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, pandemi sonrası yeni çalışma modellerinin gündemde olduğunu belirterek, "İş süreçlerinde herhangi bir aksama yaşamadan, pandemi süreci bitince de evden çalışmayı tercih edecek pozisyonlar muhakkak olacaktır." ifadesini kullandı.

Albayrak Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup, insan kaynakları yönetiminde örnek bir çalışma yaptı.
İnsan kaynağını oluşturan tüm pozisyonlardaki çalışanların fikirleri alınarak yapılan çalışma grubun, "ortak akıl ve istişare kültürüne" verdiği önemi ortaya koydu.

İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü öncülüğünde yapılan araştırmayla, yöneticilere ve çalışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde "evden çalışma sistemiyle" ilgili düşünceleri soruldu. Araştırma şirketi Areda Survey, "Evden Çalışan İç Paydaş-Motivasyon Ölçüm Araştırması" adıyla, grup çalışanlarına SMS ve e-posta yoluyla sorular sordu. 11-18 Mayıs 2020'de yapılan araştırmaya, yönetici ve çalışan pozisyonlarında toplam 585 kişi katıldı.

Araştırma kapsamında Albayrak çalışanlarının evdeki mesailerinden memnuniyeti, üretkenlik ve rahat çalışma ortamı konusundaki düşünceleri, iletişim sürecini nasıl geçirdiklerine dair fikirleri alındı ve motivasyonları ölçüldü.

"İnternetin olduğu her alan ofise dönüşebiliyor"
Açıklamada, araştırmanın sonuçlarını ilişkin görüşlerine yer verilen Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Yavuztürk, şirket olarak kurumsallığa, çalışanların sağlığına ve ilham veren fikirlere önem verdiklerini belirtti.
Yüksek performans için motivasyonun çok önemli olduğunu vurgulayan Yavuztürk, motivasyonun temelinde ise sağlıklı ve mutlu çalışanların olduğunu aktardı.

Bilişim ve teknolojik gelişmelerin neticesi olarak, çalışan tiplerine "altın yaka" ve "dijital yakanın" da eklendiğini bildiren Yavuztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küreselleşme ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, organizasyon yapıları ve yönetim anlayışında da değişime sebep olmuş, çalışan profili ve çalışma şekillerini de etkilemiştir. Beyaz ve mavi olarak ayrılan çalışan tiplerine, bilgi çağının yeni işçileri 'altın yaka' ve 'dijital yaka' da eklenmiştir. Altın/dijital yaka çalışanları için internetin olduğu her alan ofise dönüşebilmektedir.

Pandemi sürecinde de gördüğümüz üzere bilişim teknolojileri departmanlarımızda görev alan çalışma arkadaşlarımızın çalışmalarında herhangi bir aksaklık yaşanmamış, aksine motivasyonlarında artış gözlemlenmiştir. Bunu başarmadaki en büyük etken ise uzaktan çalışma için gerekli altyapımızın ALBİL (Albayrak Bilişim) şirketimiz tarafından zaten pandeminin çok öncesinde güvenilir bir şekilde kurulmuş ve hazır halde olmasıdır."
"Uzaktan çalışma şehir hayatına da katkı sağlayacak"
Hüseyin Yavuztürk, Albayrak Grubu olarak, "altın yaka" çalışanlar için yeni çalışma modellerinin geliştirilmesi gerektiğinin farkında olduklarını belirterek, "Büyükşehirlerdeki ulaşım ve otopark problemleri de uzaktan çalışma modeline geçişte önemli bir etken olmaktadır. Çalışanların trafikte harcadığı zamanı kendilerine ayırmaları tercihimizdir. Uzaktan çalışma, sadece işçi ve işverene değil, aynı zamanda şehir hayatına da katkıda bulunacaktır. Öte yandan, uzaktan çalışma modeliyle evden çıkması zor olan engelli bireylerin de bu çalışma modeliyle istihdamı artacak ve hayata karışmalarına imkan verilmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Yeni çalışma sistemleri kolaylıkla hayata geçebilecek"
İş hayatında yeni bir döneme girildiğini aktaran Yavuztürk, "Yapılan araştırmamızda sonuçlar, tüm ekiplerimizin çoğunlukla evden çalışmaktan memnun olduğunu, performansında kayıp yaşamadığını gösterdi. Pandemi süreci bitince de yarı zamanlı veya tam zamanlı evden çalışmayı istediklerini belirtenler dahi var. Bu yeni normal durum da insan kaynakları yönetimi alanında bize yeni çalışma sistemlerini kolaylıkla hayata geçirebileceğimizi ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi sonrası yeni çalışma modellerinin gündemde olduğuna işaret eden Yavuztürk, "İş süreçlerinde herhangi bir aksama yaşamadan, pandemi süreci bitince de evden çalışmayı tercih edecek pozisyonlar muhakkak olacaktır." ifadesini kullandı.

Yavuztürk, tüm gruba yayınladıkları "Yeni Normale Dönüş İş Takvimi"ne göre, normalleşme sürecine yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde girdiklerini belirterek, pandemi sürecini, Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına göre, tüm hijyen kaidelerine uyarak geçirdiklerini ve normalleşme sürecinde de bu kaidelere uymaya titizlikle devam edeceklerini bildirdi.
Araştırmanın sonuçlarından öne çıkanlar

Verilen bilgiye göre, araştırmaya katılanların yüzde 77'si "Evde çalışmaktan ne derece memnunsunuz?" sorusuna olumlu cevap verdi. Memnun olmayan kişilere de sebebi sorulduğunda çoğunluğun cevabı "adaptasyon ve konsantrasyon problemi yaşaması" şeklinde oldu. Katılımcıların yüzde 81'i ise çalışma alanının rahatlığından son derece memnun olduğunu bildirdi.

Evde daha verimli çalıştıklarını düşünenlerin oranı fazla

"Evde çalışırken kendinizi daha üretken buluyor musunuz?" sorusuna cevap verenlerin yüzde 73'ü kendini daha üretken bulduğunu açıkladı. Evde, ofisteki kadar verimli çalışamadığını söyleyenlerin yüzde 52'si ise ekip arkadaşlarıyla çalışamamaları nedeniyle zorlandıklarını ifade etti. Çalışanların yüzde 96'sı, "İçinde bulunduğumuz Kovid-19 salgını düşünüldüğünde evde çalışma kararını ne derece doğru buluyorsunuz?" sorusuna ise "doğru bir karar" şeklinde cevap verdi.

Çalışanlar da, aileler de çok mutlu

Katılımcıların yüzde 51'i evde çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirtirken, özel ve iş hayatını dengelediklerini düşünüyor. Çalışanların yüzde 69'u evde çalışma kriterlerinde önceliğin verimli çalışmak olduğunu aktardı. Çalışanların yüzde 94'ünün ise ailesi evde çalışma sisteminden çok memnun olduğunu bildirirken, yüzde 93'lük kesim, evde çalışma süreci boyunca yönetici ve ekip arkadaşlarıyla iletişim sorunu yaşamadığını aktardı. Katılımcıların yüzde 51'i, "Salgın geçtikten sonra çalışmayı evden sürdürmeniz sosyalleşmenize engel olur mu?" sorusuna "hayır" cevabını verdi.

Yarı zamanlı mesai seçeneği de revaçta

Araştırmaya göre, çalışanların yüzde 51'i, seçme hakkı olsaydı ofisten çalışmayı, yüzde 49'u ise evde çalışmayı tercih edeceklerini belirtti. Uzaktan çalışma sistemi sürelerinde seçme hakkı ile ilgili soruya ise çoğunluk "yarı zamanlı mesaiyi tercih ederdik" şeklinde karşılık verdi.

"Bir işveren olsaydınız bu salgın şartlarında çalışanlarınıza evden çalışma izni verir miydiniz?" sorusunu cevaplayanların yüzde 62'si "Tehlike geçene kadar izin verirdim" cevabını verdi. Yüzde 80 oranında katılımcı ise evde çalışma sisteminde işvereniyle aralarında güven problemi yaşamadıklarını bildirdi.

Yöneticiler evde çalışma performansından memnun

Araştırma, evde çalışmayı değerlendiren yönetici pozisyonundaki kişilerin yüzde 78'inin çalışanların evde çalışma performansından memnun olduğunu ortaya koydu. Performanstan memnun olmayan yönetici kadronun yüzde 29'u, kendisine bağlı ekiplerin işe adapte olamama sorunu yaşadıklarını, yüzde 27'si fiziksel çalışma koşullarının evde pek uygun olmadığını dile getirirken, yüzde 7'si çalışanların bu durumu suistimal edebildiğini kaydetti.
Pandemi bitince de evden çalışılabilir

"Şirketinizin evden çalışma döneminde çalışanlara gerekli desteği sağladığını düşünüyor musunuz?" sorusuna yöneticilerin yüzde 92'si "evet" cevabını verirken, yüzde 77'si de evde çalışırken yeni projeler üretebildiklerini aktardı.
Yöneticiler ayrıca, yüzde 93'lük oranda, kendisine bağlı çalışanlarla herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade etti. Yönetici kadronun yüzde 93'ü, diğer firmalara kıyasla pandemi sürecini verimli geçirdiğini bildirirken, "Pandemi süreci geçtikten sonra belirli aralıklarla evden çalışılması fikrini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "arada bir evden çalışılabilir" karşılığı verildi.

Yavuztürk, SMS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 09:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Yavuztürk: 'Pandemi sonrası yeni çalışma modelleri... - Son Dakika

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