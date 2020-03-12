Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürlüğü'ne Esad Sivri atandı - Son Dakika
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Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürlüğü'ne Esad Sivri atandı

6 saat önce

Türk Telekom Dijital İletişim Müdürü olarak görev yapan tecrübeli isim Esad Sivri, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine başladı.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürlüğü'ne Esad Sivri atandı, System.String[]

Türk Telekom Dijital İletişim Müdürü olarak görev yapan tecrübeli isim Esad Sivri, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine başladı.


2011 yılından itibaren Türk Telekom'da Dijital İletişim Müdürlüğü yapan Esad Sivri, Mart itibari ile Albayrak Grup Kurumsal İletişim Müdürü olarak göreve getirildi. Grubun sanayi, inşaat, hizmet, lojistik ve medya şirketlerinin kurumsal iletişimiyle ilgilenecek olan Sivri, yeni görevinde online itibar, dijital medya ve marka iletişiminden sorumlu olacak.


Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni bitirdikten sonra ulusal bir gazete, bölgesel radyo ve dergi grubunun reklam koordinatörlüğü yapan Esad Sivri, gazetede otomobil sayfası hazırladı, haftalık canlı yayın radyo programı yaptı ve TRT Çocuk'ta 13 bölümlük "Dahilerle Yarışıyorum" isimli bir çizgi filmin koordinatörlüğünü üstlendi.


2011 yılında Türk Telekom interaktif pazarlama uzmanı olarak telekomünikasyon sektörüne geçiş yaptı. Türk Telekom'un dijital oyunu SüperCan markasının web oyun alt yapısı, sosyal medya yönetimi, dergi yayıncılığı ve lisanslı ürünlerinin pazarlanması sürecinde aktif rol aldı.


Pazarlama İletişimi çatısı altında, müşteriye dokunan tüm web sitelerinin yönetimi, e-mail marketing, viral video, dijital pazarla süreçlerinde çalıştı.


2015 yılında Kurumsal İletişim çatısı altında yeni oluşan Dijital İletişim Müdürlüğü pozisyonuna atanan Sivri, online itibar süreçleri ve online kriz kılavuzunu ilk kez hayata geçirdi. İşveren markası iletişimi, sosyal medya ve topluluk yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi, influencer pazarlama süreçlerini yönetti. Türk Telekom, Avea ve TTnet markaların birleşiminde, web sitesinin tekilleşmesinde rol aldı. Dünya'da ilk kez yapılan Linkedin hesaplarının birleşmesini ve Türkiye'de ilk en büyük sosyal medya hesaplarının birleştirmesi süreçlerini yönetti. Hayata geçirdiği birçok proje Stevie, Horizon ve Social Media Awards ödüllerine layık görüldü. - İSTANBUL

Türk Telekom, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:16 Kaynak: İHA
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