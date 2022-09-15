Albayrak Grubu'ndan Pakistan'a çadır yardımı - Son Dakika
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Albayrak Grubu'ndan Pakistan'a çadır yardımı

15.09.2022 15:12
Albayrak Grubu'ndan Pakistan'a çadır yardımı

Albayrak Grubu AFAD ve Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) ile iş birliği yaparak sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Pakistan'a 4 bin adet çadır yaptırdı.

Albayrak Grubu AFAD ve Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) ile iş birliği yaparak sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Pakistan'a 4 bin adet çadır yaptırdı.

14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerle gelen yıkımın bilançosu ağır oldu. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran'dan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 12 bin 728 kişi yaralandı. Seller sebebiyle 1 milyon 743 bin 345 ev hasara uğradı, bunlardan 568 bin 817'si tamamen yıkıldı. Ülke genelinde sellerden etkilenenlerin sayısı 33 milyon 46 bin 329 olarak aktarılırken kurulan çadır kamplarına 663 bin 869 kişi sığındı.

"PAKİSTAN'A DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Konuyla ilgili konuşan Albayrak Grubu Direktörü Cemil Şenocak, Türkiye'den Pakistan'a giden ilk trenlerde temel gıda ürünleri de gönderdiklerine vurgu yaparak "En başından beri sel felaketini yakından takip ettik ve hızlıca AFAD ve NDMA ile istişare ederek aksiyon aldık. Felaketzedeler için 4 bin çadırın tedariki konusunda desteğimizi verdik. Eylül ayı sonunda da yoğun yağış bekleniyor. Bu anlamda biz Albayrak Grubu olarak her zaman Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. İhtiyaç doğrultusunda gerekli desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Pakistan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albayrak Grubu'ndan Pakistan'a çadır yardımı - Son Dakika

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