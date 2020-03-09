Albayrak: "Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasına geldik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Albayrak: 'Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasına geldik' - Son Dakika

Albayrak: "Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasına geldik"

6 saat önce

Denizli İş Dünyası Buluşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli İş Dünyası Buluşması programında konuştu.

Denizli İş Dünyası Buluşması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli İş Dünyası Buluşması programında konuştu. (3)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız. Bu daha başlangıç, daha da iyi olacak."

Albayrak: Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasına geldik

Berat Albayrak, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:58 Kaynak: AA
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