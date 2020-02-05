Albayrak: " Halk Bankamız Elazığ ve Malatya'daki tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar 5 yıl... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Albayrak: ' Halk Bankamız Elazığ ve Malatya'daki tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar 5 yıl... - Son Dakika

Albayrak: " Halk Bankamız Elazığ ve Malatya'daki tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar 5 yıl...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ELAZIĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, valilikte açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ELAZIĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, valilikte açıklamalarda bulundu. (2)

Albayrak: Halk Bankamız Elazığ ve Malatya'daki tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar 5 yıl...

Berat Albayrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emekli pilot Mustafa Kolko, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını yorumladı: Ben böyle bir şey görmedim
İstanbul Valisi Yerlikaya, kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı: Uçak 40 metreden düştü Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 21:55:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Albayrak: " Halk Bankamız Elazığ ve Malatya'daki tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar 5 yıl... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]