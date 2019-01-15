Albayrak: Hedefi Tutturduk

Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak, "Yeni Ekonomik Program'da yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini tutturmuş olduk" dedi. Aralık
ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomik Program'da yıl sonu bütçe açığının 72,1 milyar lira olarak öngörüldüğünü hatırlatarak, "Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur. YEP'te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk. Aralık ayında bütçe açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında azalış göstererek 18,1 Milyar TL olarak gerçekleşti. Aralık ayında bütçe gelirleri yüzde 19,9 oranında artış göstererek 55,9 Milyar TL'den 67,0 Milyar TL tutarına ulaştı. Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20,2 oranında arttı ve 757,8 milyar TL tutarına ulaştı. Vergi gelirleri ise yüzde 15,8 oranında artış göstererek 621,3 milyar TL tutarına çıktı. Ocak-Aralık dönemi bütçe giderleri ise yüzde 22,4 oranında artarak 830,5 milyar TL oldu. Güçlü kamu mali yapımız ve sağladığımız mali disiplin Türkiye
'nin en önemli çıpalarından birisidir. 16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansı ile 2018'i tamamladık" ifadelerini kullandı.
Bütçe disipline sadık kalınacağını yineleyen Albayrak, "Güçlü maliye politikası, para politikasıyla eşgüdümlü olarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi olacaktır" dedi.
(İHA)