Son Dakika Haberleri: Albayrak: "İhracatımız Yıllık 168,1 Milyar Dolar ile Tarihin En Yüksek İhracat Rakamına Ulaştı"

Albayrak: "İhracatımız Yıllık 168,1 Milyar Dolar ile Tarihin En Yüksek İhracat Rakamına Ulaştı"

3 dakika önce

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.

Albayrak:
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:50 Kaynak: AA

Ekonomi
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