Albayrak: "İkinci Çeyrekten İtibaren Gıda Tarafında Atacağımız Yapısal Adımlarla Yaz Aylarından...

Albayrak: "İkinci çeyrekten itibaren gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz.

Albayrak: "İkinci çeyrekten itibaren gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz."

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