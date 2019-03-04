Son Dakika Haberleri: Albayrak: "İkinci Çeyrekten İtibaren Gıda Tarafında Atacağımız Yapısal Adımlarla Yaz Aylarından...

Albayrak: "İkinci Çeyrekten İtibaren Gıda Tarafında Atacağımız Yapısal Adımlarla Yaz Aylarından...

1 saat önce

Albayrak: "İkinci çeyrekten itibaren gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz.

Albayrak:
Albayrak: "İkinci çeyrekten itibaren gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Ekonomi
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