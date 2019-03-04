Albayrak: "İkinci Çeyrekten İtibaren Gıda Tarafında Atacağımız Yapısal Adımlarla Yaz Aylarından...
1 saat önce
Albayrak: "İkinci çeyrekten itibaren gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz.
Albayrak: "İkinci çeyrekten itibaren gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:17 Kaynak: AA
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