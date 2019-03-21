Albayrak: "(İkinci El Otomobil Satışları) Kdv Uyuşmazlığında İmzaları Tamamladık.
23 dakika önce
Albayrak: "(İkinci el otomobil satışları) KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık.
Albayrak: "(İkinci el otomobil satışları) KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık. Uyuşmazlık sorununu da çözmüş olduk."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:00 Kaynak: AA
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