Son Dakika Haberleri: Albayrak: "(İkinci El Otomobil Satışları) Kdv Uyuşmazlığında İmzaları Tamamladık.

Albayrak: "(İkinci El Otomobil Satışları) Kdv Uyuşmazlığında İmzaları Tamamladık.

23 dakika önce

Albayrak: "(İkinci el otomobil satışları) KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık.

Albayrak:
Albayrak: "(İkinci el otomobil satışları) KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık. Uyuşmazlık sorununu da çözmüş olduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:00 Kaynak: AA

Ekonomi
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