Albayrak: "(İkinci El Otomobil Satışları) Kdv Uyuşmazlığında İmzaları Tamamladık.

- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Albayrak: "(İkinci el otomobil satışları) KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık.

- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Albayrak: "(İkinci el otomobil satışları) KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık. Uyuşmazlık sorununu da çözmüş olduk."



Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Konutta mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor."



Albayrak: "(Konutta) Faizler yüzde 1,28'lere geldi. Tahminim mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0,98'i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak."

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