Albayrak: "(İkinci El Otomobil Satışları) Kdv Uyuşmazlığında İmzaları Tamamladık.
1 saat önce
- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Albayrak: "(İkinci el otomobil satışları) KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık.
- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Albayrak: "(İkinci el otomobil satışları) KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık. Uyuşmazlık sorununu da çözmüş olduk."
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Konutta mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor."
Albayrak: "(Konutta) Faizler yüzde 1,28'lere geldi. Tahminim mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0,98'i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:31 Kaynak: AA
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