Son Dakika Haberleri: Albayrak ikinci Yeni Ekonomi Programı'nı açıklıyor: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 12
Son Dakika Dünya Haber

Albayrak ikinci Yeni Ekonomi Programı'nı açıklıyor: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 12

58 dakika önce

Albayrak ikinci Yeni Ekonomi Programı'nı açıklıyor: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 12

Albayrak ikinci Yeni Ekonomi Programı'nı açıklıyor: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 12, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ikinci Yeni Ekonomi Programı'nı açıklıyor. Albayrak yıl sonu enflasyon hedefin yüzde 12 uzun vadeli hedefin yüzde 5'in altına çekilmesi olduğunu açıkladı.


Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu

Euronews.com'da Görüntüle

Berat Albayrak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak ekonomide 3 yıllık yol haritasını açıkladı
Hırsızlıkla suçlanan kadın, AVM'nin ortasında "Hiçbir şey çalmadım" diyerek çırılçıplak soyundu Çin'de yolcu otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu 36 kişi öldü, 36 kişi yaralandı 1 çocuk annesi kadına kocasından şok teklif: Üzerine kuma getireyim mi?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 12:44:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Albayrak ikinci Yeni Ekonomi Programı'nı açıklıyor: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 12
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]