Albayrak ikinci Yeni Ekonomi Programı'nı açıklıyor: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 12
58 dakika önce
Albayrak ikinci Yeni Ekonomi Programı'nı açıklıyor: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 12
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ikinci Yeni Ekonomi Programı'nı açıklıyor. Albayrak yıl sonu enflasyon hedefin yüzde 12 uzun vadeli hedefin yüzde 5'in altına çekilmesi olduğunu açıkladı.
Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:46
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