Albayrak: "İmalat ve İhracat Sektöründeki Firmalara 1 Milyon Lira, Diğer Sektörlere İse 500 Bin...

Albayrak: "İmalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecektir.

Albayrak: "İmalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecektir."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketini Açıkladı

Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek

Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!

İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı