Albayrak: "İmalat ve İhracat Sektöründeki Firmalara 1 Milyon Lira, Diğer Sektörlere İse 500 Bin...
1 saat önce
Albayrak: "İmalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecektir.
Albayrak: "İmalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:25 Kaynak: AA
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