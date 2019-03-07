Son Dakika Haberleri: Albayrak: "İstanbul Finans Merkezi Projesini 2023 Yılından Önce Hayata Geçirmeyi Planlıyoruz"

Albayrak: "İstanbul Finans Merkezi Projesini 2023 Yılından Önce Hayata Geçirmeyi Planlıyoruz"

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB)'nin düzenlediği İstanbul Finans Merkezi Konferansı'nda konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB)'nin düzenlediği İstanbul Finans Merkezi Konferansı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:55 Kaynak: AA

Türkiye, Berat Albayrak, İstanbul, Güncel
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