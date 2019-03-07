Albayrak: "İstanbul Finans Merkezi Projesini 2023 Yılından Önce Hayata Geçirmeyi Planlıyoruz"
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB)'nin düzenlediği İstanbul Finans Merkezi Konferansı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:55 Kaynak: AA
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