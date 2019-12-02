Son Dakika Haberleri: Albayrak: "İVME Finansman Paketi'nde tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştı, şimdiye...
Son Dakika Ekonomi Albayrak: 'İVME Finansman Paketi'nde tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştı, şimdiye... - Son Dakika Ekonomi

Albayrak: "İVME Finansman Paketi'nde tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştı, şimdiye...

6 saat önce

Albayrak: "İVME Finansman Paketi'nde tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştı, şimdiye kadar kullanılan meblağ ise 25 milyar lira oldu.

Albayrak:

Albayrak: "İVME Finansman Paketi'nde tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştı, şimdiye kadar kullanılan meblağ ise 25 milyar lira oldu."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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