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Albayrak: "İVME Finansman Paketi'nde tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştı, şimdiye...
6 saat önce
Albayrak: "İVME Finansman Paketi'nde tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştı, şimdiye kadar kullanılan meblağ ise 25 milyar lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:28 Kaynak: AA
Albayrak: "İVME Finansman Paketi'nde tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştı, şimdiye kadar kullanılan meblağ ise 25 milyar lira oldu."
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