Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Kadın Toplumun En Değerli Parçası Olan Ailenin Mimarıdır"

Albayrak: "Kadın Toplumun En Değerli Parçası Olan Ailenin Mimarıdır"

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen " Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:37 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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