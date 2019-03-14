Albayrak: "Kadın Toplumun En Değerli Parçası Olan Ailenin Mimarıdır"
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen " Türkiye
'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:37 Kaynak: AA
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