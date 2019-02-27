Albayrak: "Kdv İadelerinin Hızlı ve Doğru Yapılabilmesi İçin Birçok Düzenlemeyi Hayata Geçirdik.
53 dakika önce
Albayrak: "KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesi için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik.
Albayrak: "KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesi için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Devreden KDV sorunu olmaması için çalışmalar olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:35 Kaynak: AA
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