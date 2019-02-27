Albayrak: "Kdv İadelerinin Hızlı ve Doğru Yapılabilmesi İçin Birçok Düzenlemeyi Hayata Geçirdik.

Albayrak: "KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesi için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik.

Albayrak: "KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesi için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Devreden KDV sorunu olmaması için çalışmalar olacak."

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