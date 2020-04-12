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Albayrak: "Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan...
6 saat önce
Albayrak: "Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu.
Albayrak: "Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. 700 bini onaylandı."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:54 Kaynak: AA
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