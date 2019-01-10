Albayrak: "Kobi Değer Kredisi 6 Ay Geri Ödemesiz ve Aylık Yüzde 1,54 Faizle Verilecek."
56 dakika önce
Albayrak: "KOBİ Değer Kredisi 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faizle verilecek.
Albayrak: "KOBİ Değer Kredisi 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faizle verilecek."
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:30 Kaynak: AA
Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketini Açıkladı
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