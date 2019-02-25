Son Dakika Haberleri: Albayrak: (Kobi Kredi Paketi) Bugün İtibarıyla 67 Bin 348 Kobi'ye 20,3 Milyar Lira Kredi...

Albayrak: (Kobi Kredi Paketi) Bugün İtibarıyla 67 Bin 348 Kobi'ye 20,3 Milyar Lira Kredi...

23 dakika önce

Albayrak: (KOBİ kredi paketi) Bugün itibarıyla 67 bin 348 KOBİ'ye 20,3 milyar lira kredi kullandırıldı.

Albayrak: (Kobi Kredi Paketi) Bugün İtibarıyla 67 Bin 348 Kobi'ye 20,3 Milyar Lira Kredi..., System.String[]
Albayrak: (KOBİ kredi paketi) Bugün itibarıyla 67 bin 348 KOBİ'ye 20,3 milyar lira kredi kullandırıldı. Yeni paket geliyor, bu hafta anons edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:21 Kaynak: AA

Ekonomi
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