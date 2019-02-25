Albayrak: (Kobi Kredi Paketi) Bugün İtibarıyla 67 Bin 348 Kobi'ye 20,3 Milyar Lira Kredi...

Albayrak: (KOBİ kredi paketi) Bugün itibarıyla 67 bin 348 KOBİ'ye 20,3 milyar lira kredi kullandırıldı.

Albayrak: (KOBİ kredi paketi) Bugün itibarıyla 67 bin 348 KOBİ'ye 20,3 milyar lira kredi kullandırıldı. Yeni paket geliyor, bu hafta anons edeceğiz."

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