Albayrak: Konkordato azaldı, krediler büyüdü
53 dakika önce
Şubat ayında 43,5 milyar liralık kredi büyümesi kaydedildiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" dedi.
Şubat ayında 43,5 milyar liralık kredi büyümesi kaydedildiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:20
Bakan Albayrak: Konkordatoda Süreç Tersine Döndü
KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı
Bakan Albayrak: Şubat Ayını Güçlü Bir Performansla Geride Bıraktık
Digiturk'e Rekabet Soruşturması