Albayrak: Konkordato azaldı, krediler büyüdü

Şubat ayında 43,5 milyar liralık kredi büyümesi kaydedildiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" dedi.

Şubat ayında 43,5 milyar liralık kredi büyümesi kaydedildiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" dedi.

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