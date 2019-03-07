Son Dakika Haberleri: Albayrak: Konkordato azaldı, krediler büyüdü

Albayrak: Konkordato azaldı, krediler büyüdü

53 dakika önce

Şubat ayında 43,5 milyar liralık kredi büyümesi kaydedildiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" dedi.

Albayrak: Konkordato azaldı, krediler büyüdü, System.String[]
Şubat ayında 43,5 milyar liralık kredi büyümesi kaydedildiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:20 

Berat Albayrak, Ekonomi
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