Albayrak: "(Konutta) Faizler Yüzde 1,28'lere Geldi.
1 saat önce
Albayrak: "(Konutta) Faizler yüzde 1,28'lere geldi.
Albayrak: "(Konutta) Faizler yüzde 1,28'lere geldi. Tahminim mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0,98'i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:04 Kaynak: AA
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