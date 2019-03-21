Son Dakika Haberleri: Albayrak: "(Konutta) Faizler Yüzde 1,28'lere Geldi.

Albayrak: "(Konutta) Faizler Yüzde 1,28'lere Geldi.

1 saat önce

Albayrak: "(Konutta) Faizler yüzde 1,28'lere geldi.

Albayrak:
Albayrak: "(Konutta) Faizler yüzde 1,28'lere geldi. Tahminim mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0,98'i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Ekonomi
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