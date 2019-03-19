Albayrak: "Kredi Büyümesindeki Toparlanmanın Başladığını Hep Birlikte Görüyoruz"
21 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Ekonomi Trabzon-İş Dünyası Buluşması'na katıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Ekonomi Trabzon-İş Dünyası Buluşması'na katıldı. (4)
"Kredi büyümesindeki toparlanmanın başladığını hep birlikte görüyoruz"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:34 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım
Hakkında Soruşturma Açılan Sezai Temelli'den İlk Açıklama Geldi
İstanbul, Dolar Bazında Alım Gücü Düşen Şehirler Arasında Birinci Sırada