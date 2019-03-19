Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Kredi Büyümesindeki Toparlanmanın Başladığını Hep Birlikte Görüyoruz"

Albayrak: "Kredi Büyümesindeki Toparlanmanın Başladığını Hep Birlikte Görüyoruz"

21 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Ekonomi Trabzon-İş Dünyası Buluşması'na katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Ekonomi Trabzon-İş Dünyası Buluşması'na katıldı. (4)

"Kredi büyümesindeki toparlanmanın başladığını hep birlikte görüyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Trabzon, Güncel
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