Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Krediler Ekim'de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL'ye ulaştı"
Son Dakika Güncel Albayrak: 'Krediler Ekim'de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL'ye ulaştı'

Albayrak: "Krediler Ekim'de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL'ye ulaştı"

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektöre tahsis edilen kredilerin sadece Ekim'de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektöre tahsis edilen kredilerin sadece Ekim'de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden İVME Finansman Paketi'ne ilişkin son rakamları paylaştı. Albayrak mesajında "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim'de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:30 Kaynak: İHA
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