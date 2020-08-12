Albayrak: Kur iner, çıkar. Esas olan, finansal güvenlik ve ekonomik altyapı noktasında Türkiye'nin...

Albayrak: Kur iner, çıkar. Esas olan, finansal güvenlik ve ekonomik altyapı noktasında Türkiye'nin tüm bu dalgalanmaları kontrollü şekilde yönetmesi.

Albayrak: Kur iner, çıkar. Esas olan, finansal güvenlik ve ekonomik altyapı noktasında Türkiye'nin tüm bu dalgalanmaları kontrollü şekilde yönetmesi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 21:33

Kaynak: AA

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