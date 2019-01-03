Son Dakika Haberleri: Albayrak: "(Kurdaki Dalgalanma) Asya'da Açık Olan Piyasalara Dayalı ve Gelişmekte Olan Piyasalara...

Albayrak: "(Kurdaki Dalgalanma) Asya'da Açık Olan Piyasalara Dayalı ve Gelişmekte Olan Piyasalara...

1 saat önce

Albayrak: "(Kurdaki dalgalanma) Asya'da açık olan piyasalara dayalı ve gelişmekte olan piyasalara yönelik bir dalgalanma. Kısa sürede dengelenme oldu"

Albayrak:
Albayrak: "(Kurdaki dalgalanma) Asya'da açık olan piyasalara dayalı ve gelişmekte olan piyasalara yönelik bir dalgalanma. Kısa sürede dengelenme oldu"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:13 Kaynak: AA

Asya, Ekonomi
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