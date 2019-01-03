Albayrak: "(Kurdaki Dalgalanma) Asya'da Açık Olan Piyasalara Dayalı ve Gelişmekte Olan Piyasalara...
1 saat önce
Albayrak: "(Kurdaki dalgalanma) Asya'da açık olan piyasalara dayalı ve gelişmekte olan piyasalara yönelik bir dalgalanma. Kısa sürede dengelenme oldu"
Albayrak: "(Kurdaki dalgalanma) Asya'da açık olan piyasalara dayalı ve gelişmekte olan piyasalara yönelik bir dalgalanma. Kısa sürede dengelenme oldu"
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:13 Kaynak: AA
Ünlü Rockçı Hayko Cepkin Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi
BBP İstanbul İl Başkanı: BBP, Cumhur İttifakı'nın Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür
Bankada Parası Kalmayan Ronaldinho'ya Yurt Dışına Çıkış Yasağı
Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı