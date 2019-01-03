Albayrak: "(Kurdaki Dalgalanma) Asya'da Açık Olan Piyasalara Dayalı ve Gelişmekte Olan Piyasalara...

Albayrak: "(Kurdaki dalgalanma) Asya'da açık olan piyasalara dayalı ve gelişmekte olan piyasalara yönelik bir dalgalanma. Kısa sürede dengelenme oldu"

Albayrak: "(Kurdaki dalgalanma) Asya'da açık olan piyasalara dayalı ve gelişmekte olan piyasalara yönelik bir dalgalanma. Kısa sürede dengelenme oldu"

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