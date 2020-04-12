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Albayrak: "Küresel ticaret için farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz.
6 saat önce
Albayrak: "Küresel ticaret için farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz.
Albayrak: "Küresel ticaret için farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum ya da ülkeden talebimiz olmamıştır"
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:04 Kaynak: AA
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