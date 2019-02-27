Albayrak-Kushner Görüşmesi
1 saat önce
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner ile görüştü.
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner
ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:09 Kaynak: AA
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