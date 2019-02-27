Albayrak, Kushner ile Yaptığı Görüşmeyi Değerlendirdi
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner ile yaptığı görüşmede, ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları istişare ettiklerini bildirdi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner
ile yaptığı görüşmede, ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları istişare ettiklerini bildirdi.
Albayrak, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Kushner ile gerçekleştirdiği görüşmeye katıldığını belirtti.
Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın kabulünün ardından Jared Kushner ile baş başa yaptıkları toplantıda ise ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları görüştüklerini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:08 Kaynak: AA
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