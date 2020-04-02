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Albayrak: "Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyoruz.
6 saat önce
Albayrak: "Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyoruz.
Albayrak: "Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini yapacağız."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:18 Kaynak: AA
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