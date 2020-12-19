Albayrak Medya, Trend Haber Ajansı ile iş birliğine gitti - Son Dakika

Albayrak Medya, Trend Haber Ajansı ile iş birliğine gitti

19.12.2020 10:31
Albayrak Medya, Trend Haber Ajansı ile iş birliğine gitti, System.String[]

Albayrak Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı yetkilileri yaptıkları görüşmelerde medya alanında iş birliği konusunda anlaştı.

Albayrak Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı yetkilileri yaptıkları görüşmelerde medya alanında iş birliği konusunda anlaştı.

Albayrak Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayılova ile Trend Haber Ajansı Müdürü İlgar Hüseynov Albayrak Grubu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Karabağ harekatının başarıyla sonuçlanmasından dolayı Mikayılova ve Hüseynov'u tebrik eden Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Türkiye'nin her alanda kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve medya alanında da iki ülkenin ortak çalışmalar yürütmesi gerektiğini söyledi.

Ortak çalışma vurgusu

Mikayılova ve Hüseynov, Albayrak Grubu'na ziyaretlerinde Ahmet Albayrak ile bir araya geldi. Azerbaycan heyeti, Albayrak Medya Grubu'nun Karabağ'ın işgalden kurtarılması operasyonuna destek veren yayınlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Albayrak da Karabağ'daki galibiyet dolayısıyla Azerbaycanlı heyeti tebrik ederek Türkiye'nin her alanda Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve iki ülkenin medya alanında da ortak çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı.

Azerbay heyeti, sıcak karşılama ve misafirperverliklerinden dolayı Albayrak'a teşekkür ederek kendisine tarihi Guba halısı hediye etti. Görüşme sonrasında Albayrak Medya ile Trend Haber Ajansı arasında karşılıklı işbirliği anlaşması imzalandı. Görüşmede Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Karaca ve Albayrak İnşaat Müdürü Yunus Yılmaz da hazır bulundu.

Azerbaycan heyeti daha sonra Albayrak Medya Grubu'nun dijital yayınlarının koordine edildiği Piri Medya'yı ziyaret ederek Genel Müdür Ömer Karaca'dan bilgi aldı. Karaca, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinden bahsederek, misafirleri galibiyet dolayısıyla kutladı. Daha sonra misafirlere Albayrak Medya bünyesinde faaliyet gösteren dijital ve basılı yayınların 44 günlük savaşta Azerbaycan'ın haklı davasına verdiği destekle ilgili sunum yapıldı.

Azerbaycan heyeti Türk medyasının savaş boyunca Azerbaycan'ın sesini dünyaya duyurmak için verdiği çabalardan bahsederek teşekkürlerini iletti. Misafirler, Yeni Şafak gazetesinin ve Piri Medya bünyesinde faaliyet gösteren yenisafak.com ve gzt.com'un Karabağ konusunda hazırlanan özel içeriklerinin Azerbaycan'da çok rağbet gördüğünü ve bunun kardeşliğin bir yansıması olduğunu vurguladılar.

Görüşmede, 10 Aralık'ta Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'nun kurulmasıyla ilgili imzalanan anlaşma da gündeme geldi.

Albayrak Medya ile Trend Haber Ajansı'nın ortak medya platformuna vereceği destek müzakere edilen meselelerden biri oldu. Görüşme sonrasında Albayrak Medya ile Trend Haber Ajansı arasında karşılıklı iş birliği anlaşması imzalandı.

Azerbaycan, Türkiye, Karabağ, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Albayrak Medya, Trend Haber Ajansı ile iş birliğine gitti - Son Dakika


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