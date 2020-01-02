Albayrak: Mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları ÇANAKKALE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum."