Albayrak: Mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Albayrak: Mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum - Son Dakika

Albayrak: Mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları ÇANAKKALE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları ÇANAKKALE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum."

Albayrak: Mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum

Berat Albayrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:13 Kaynak: AA
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