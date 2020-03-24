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Albayrak: "Nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay...
6 saat önce
Albayrak: "Nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz.
Albayrak: "Nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylar ki beyannameler de verilmeyecek."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:40 Kaynak: AA
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