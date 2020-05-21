Albayrak: "Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı...
Albayrak: "Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz"
Albayrak: "Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 03:16 Kaynak: AA
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