Albayrak: "Ocak-Aralık Dönemi Bütçe Gelirleri Yüzde 20,2 Artışla 757,8 Milyar Lira, Vergi Gelirleri...
51 dakika önce
Albayrak: "Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20,2 artışla 757,8 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 15,8 artışla 621,3 milyar lira oldu.
Albayrak: "Ocak- Aralık
dönemi bütçe gelirleri yüzde 20,2 artışla 757,8 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 15,8 artışla 621,3 milyar lira oldu."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:08 Kaynak: AA
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