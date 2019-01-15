Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Ocak-Aralık Dönemi Bütçe Gelirleri Yüzde 20,2 Artışla 757,8 Milyar Lira, Vergi Gelirleri...

Albayrak: "Ocak-Aralık Dönemi Bütçe Gelirleri Yüzde 20,2 Artışla 757,8 Milyar Lira, Vergi Gelirleri...

51 dakika önce

Albayrak: "Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20,2 artışla 757,8 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 15,8 artışla 621,3 milyar lira oldu.

Albayrak:
Albayrak: "Ocak- Aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20,2 artışla 757,8 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 15,8 artışla 621,3 milyar lira oldu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:08 Kaynak: AA

Ekonomi
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