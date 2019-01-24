Albayrak: "Ocak Ayı İtibarıyla Ortaya Çıkan Resim, İyileşmenin Beklenenden Çok Daha Hızlı Olduğu...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 9. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, 9. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:27 Kaynak: AA
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