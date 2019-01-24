Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Ocak Ayı İtibarıyla Ortaya Çıkan Resim, İyileşmenin Beklenenden Çok Daha Hızlı Olduğu...

Albayrak: "Ocak Ayı İtibarıyla Ortaya Çıkan Resim, İyileşmenin Beklenenden Çok Daha Hızlı Olduğu...

52 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 9. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 9. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:27 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Güncel
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