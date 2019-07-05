Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Öncü göstergeler ekonomide toparlanma eğiliminin sürdüğünü, özellikle ikinci yarıda baz...
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Albayrak: "Öncü göstergeler ekonomide toparlanma eğiliminin sürdüğünü, özellikle ikinci yarıda baz...

1 saat önce

Albayrak: "Öncü göstergeler ekonomide toparlanma eğiliminin sürdüğünü, özellikle ikinci yarıda baz etkisiyle daha da netleşeceğine işaret ediyor.

Albayrak:
Albayrak: "Öncü göstergeler ekonomide toparlanma eğiliminin sürdüğünü, özellikle ikinci yarıda baz etkisiyle daha da netleşeceğine işaret ediyor."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:17 Kaynak: AA
ekonomi, Ekonomi
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