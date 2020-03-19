Albayrak: Önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık likidite piyasayı rahatlatacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likiditenin piyasayı rahatlatacağını söyledi.



Birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasının söz konusu olacağını vurgulayan Albayrak şu sözleri sarf etti Açıklaması