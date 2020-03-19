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Albayrak: Önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık likidite piyasayı rahatlatacak
6 saat önce
Albayrak: Önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık likidite piyasayı rahatlatacak
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likiditenin piyasayı rahatlatacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:43
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