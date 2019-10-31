Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayı enflasyon oranlarının önümüzdeki hafta açıklanmasının beklendiğini belirterek, "Tahminim yüzde 8'leri göreceğiz." dedi.

Albayrak, "Türkiye için Değişim Başlıyor" Programı kapsamında Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda, "Türkiye için Değişim Başlıyor" programın Malatya'da başladığını ve ikinci durağının Adıyaman olduğunu söyledi.

Adıyaman'ın eksikliklerini bu yeni değişim dönüşüm programında gidermek istediklerini anlatan Albayrak, son 15 aydan uzun bir süredir Türkiye ekonomisinin yoğun saldırılar altında olduğunu belirtti.

Ülke ekonomisini arzu ettikleri yere getirmek istediklerini, bu yüzden de yoğun çalıştıklarını belirten Albayrak, "Biz ekonomide yoğun çaba gösterirken, algı operasyonları yapmak isteyenler oldu. Biz hep dile getiriyorduk ama birileri algıya devam etti. Ekonominin paydaşlarını korkutmaya, sindirmeye çalıştılar. 'IMF gelecek, şu olacak bu olacak' dediler. Ama biz IMF ile görüşmedik anlaşmadık. Arjantin'in durumu ortada. Türkiye kimseye minnet etmeden, bölgedeki terör eylemlerine ve barış, kardeşliğimize yönelik yapılan saldırılara rağmen düzlüğe çıkmaya başladı." diye konuştu.

Ülke ekonomisinin daha iyi yerlere geleceğini, bunu da millete yansıtmaya devam edeceklerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Son 15 aydaki yerindeki müdahelelerimizle hızlı bir normalleşmeyi sağladık. 1 yıl önce enflasyonları, TÜFE oranlarını hatırlarsınız. Bu mücadeleyi enflasyondan başlamaya karar vererek, eylül ayı sonu itibariyle tek haneleri gördük şükürler olsun. Ekim ayı da haftaya açıklanacak. Tahminim yüzde 8'leri göreceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren kalıcı tek hanelere geçeceğiz inşallah. Artık kritik eşik dediğimiz yüzde 5'in altında enflasyonu görmek istiyoruz."

Bakan Albayrak, cari açıkla da mücadele edileceğini bildirerek, cari dengeyi hep birlikte sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Tüm saldırıları el birliğiyle püskürttüklerini belirten Albayrak, "Son 1 yılda Türkiye'ye yönelik yoğun operasyona rağmen 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız. Eksi olmayacak. Bunu çok net söylüyorum. Bunların ekonomik ve iş konusunda yansımalarını da hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisindeki temek dinamiği değiştireceklerini aktaran Albayrak, şöyle devam etti:

"Üretim, ihracat odaklı yerli ekonomiyi finanse edecek modelleri ortaya koyacağız. Tüm bu iyileştirmeleri sürdüreceğiz. Merkez Bankasındaki faiz indirimleri havayı nasıl değiştirdi, hep birlikte gördük. Parayı faize değil yatırıma yapacağız. Faizler düşmez, çok düşerse enflasyon patlar diyorlardı, ne oldu? Var mı hareket? Demek ki yıllardır bize dayatılan bazı şeyleri yıka yıka gidiyoruz, ezberleri bozuyoruz. Ekonomide ezberleri bozduk. Bunların neticelerini de yakın zamanda görmeye devam edeceğiz. Türkiye'ye inanlar kazandı, gizli ajandaları olanlar kaybetti. Kim kazandı, kim kaybetti? 1 yıl sonra da yine oturup konuşacağız. Böyle bir coğrafyada ve dönemde kazanımları koruyarak, yolumuza devam edeceğiz. Her gün yeni müjdelerle kazanımları artıracağız. Reel sektör öncelikli politikalarla devam edeceğiz. Şimdi toparlanma ve büyüme dönemiyle beraber istihdamda önemli katkı sağlayacağız. Biliyorsunuz, 3 kamu bankamızla istihdam öncelikli çalışmalarımızı anlattık. Bunların sonuçlarını göreceğiz."

Bakan Albayrak, bundan sonraki sürecin de halen önemini koruduğunu ve bundan sonraki süreçte ekonomiden milli güvenliğe kadar hemen her konuda teyakkuzu ellerinden bırakmayacaklarını, üreterek büyüme modelini geliştirerek yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.