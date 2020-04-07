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Albayrak: "Pazartesi gün sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin firmaya kredileri tahsis edildi.
6 saat önce
Albayrak: "Pazartesi gün sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin firmaya kredileri tahsis edildi.
Albayrak: "Pazartesi gün sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin firmaya kredileri tahsis edildi. 2,8 milyar liralık finansman KOBİ'lerin hesaplarına geçti."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:00 Kaynak: AA
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