Son Dakika Haberleri: Albayrak sahurda vatandaşlarla bir araya geldi

Albayrak sahurda vatandaşlarla bir araya geldi

4 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray ilçesinde vatandaşlarla birlikte sahur yaptı.

Albayrak sahurda vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray ilçesinde vatandaşlarla birlikte sahur yaptı.
Çukuryurt Mahallesi'nde düzenlenen sahur programında konuşan Albayrak, ramazan ayı sevincinin tüm Tekirdağ'da hissedildiğini belirtti.
Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlarla birlikte yaşamanın çok güzel olduğunu aktaran Albayrak, "Kırsal mahallelerimizde sahur programı düzenleyerek vatandaşlarımızla Ramazan ayının maneviyatını birlikte yaşamak istedik. Sahurun farklı bir bereketi var. Gecenin bu saatinde, birlik içerisinde vatandaşlarımızla soframızı paylaşıyoruz. Böyle güzellikleri yaşamaya, paylaşmaya ihtiyacımız var. Ülkemizin birlik beraberliğe ve güzel günlere ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:38 Kaynak: AA
Kadir Albayrak, Tekirdağ, Güncel
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