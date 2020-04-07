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Albayrak: "Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak...
6 saat önce
Albayrak: "Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız."
Albayrak: "Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:04 Kaynak: AA
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