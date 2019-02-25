Albayrak: "Seçimden Sonra Çok Daha Güçlü Pozitif Bir Süreç Bizi Bekliyor"
2 saat önce
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "2019 İstihdam Seferberliği" tanıtım toplantısına katıldı.
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "2019 İstihdam Seferberliği" tanıtım toplantısına katıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Seçimden sonra çok daha güçlü pozitif bir süreç bizi bekliyor."
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:43 Kaynak: AA
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