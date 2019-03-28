Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Seçimden Sonraki Süreçte, Döviz Hesaplarında Türk Lirasına Yönelik Hareketin Daha da...

Albayrak: "Seçimden Sonraki Süreçte, Döviz Hesaplarında Türk Lirasına Yönelik Hareketin Daha da...

12 dakika önce

Albayrak: "Seçimden sonraki süreçte, döviz hesaplarında Türk lirasına yönelik hareketin daha da hızlanacağı bir süreci gözlemleyeceğimizi düşünüyorum"

Albayrak:
Albayrak: "Seçimden sonraki süreçte, döviz hesaplarında Türk lirasına yönelik hareketin daha da hızlanacağı bir süreci gözlemleyeceğimizi düşünüyorum"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:57 Kaynak: AA

Ekonomi
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