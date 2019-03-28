Albayrak: "Seçimden Sonraki Süreçte, Döviz Hesaplarında Türk Lirasına Yönelik Hareketin Daha da...
12 dakika önce
Albayrak: "Seçimden sonraki süreçte, döviz hesaplarında Türk lirasına yönelik hareketin daha da hızlanacağı bir süreci gözlemleyeceğimizi düşünüyorum"
Albayrak: "Seçimden sonraki süreçte, döviz hesaplarında Türk lirasına yönelik hareketin daha da hızlanacağı bir süreci gözlemleyeceğimizi düşünüyorum"
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:57 Kaynak: AA
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