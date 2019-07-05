Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Seracılık, tarım noktasında enflasyon ile ilgili güçlü desteğimiz devam ediyor ve devam...
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Albayrak: "Seracılık, tarım noktasında enflasyon ile ilgili güçlü desteğimiz devam ediyor ve devam...

1 saat önce

Albayrak: "Seracılık, tarım noktasında enflasyon ile ilgili güçlü desteğimiz devam ediyor ve devam edecek"

Albayrak:
Albayrak: "Seracılık, tarım noktasında enflasyon ile ilgili güçlü desteğimiz devam ediyor ve devam edecek"
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:17 Kaynak: AA
Ekonomi
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