Albayrak: "Seracılık, tarım noktasında enflasyon ile ilgili güçlü desteğimiz devam ediyor ve devam...

Albayrak: "Seracılık, tarım noktasında enflasyon ile ilgili güçlü desteğimiz devam ediyor ve devam edecek"

Albayrak: "Seracılık, tarım noktasında enflasyon ile ilgili güçlü desteğimiz devam ediyor ve devam edecek"

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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