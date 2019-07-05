Albayrak: "Seracılık, tarım noktasında enflasyon ile ilgili güçlü desteğimiz devam ediyor ve devam...
1 saat önce
Albayrak: "Seracılık, tarım noktasında enflasyon ile ilgili güçlü desteğimiz devam ediyor ve devam edecek"
Albayrak: "Seracılık, tarım noktasında enflasyon ile ilgili güçlü desteğimiz devam ediyor ve devam edecek"
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:17 Kaynak: AA
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