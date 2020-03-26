Albayrak: "Taahhütlere aykırı uygulamayla karşılaşan vatandaşlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Albayrak: 'Taahhütlere aykırı uygulamayla karşılaşan vatandaşlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme... - Son Dakika Ekonomi

Albayrak: "Taahhütlere aykırı uygulamayla karşılaşan vatandaşlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme...

6 saat önce

Albayrak: "Taahhütlere aykırı uygulamayla karşılaşan vatandaşlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun şikayet hatlarına durumu aktarabilir.

Albayrak:

Albayrak: "Taahhütlere aykırı uygulamayla karşılaşan vatandaşlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun şikayet hatlarına durumu aktarabilir."

Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:38 Kaynak: AA

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