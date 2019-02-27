Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Tabana Yayılmış Daha Adaletli Bir Vergi Sistemini En Kısa Zamanda Hayata Geçirmeyi...

Albayrak: "Tabana Yayılmış Daha Adaletli Bir Vergi Sistemini En Kısa Zamanda Hayata Geçirmeyi...

1 saat önce

- Programdan detaylar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlıgˆı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu toplantısında konuştu.

- Programdan detaylar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlıgˆı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:35 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Maliye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB Mahkemesinden İspanyol Takımları Lehine Karar Erdoğan'dan Yeni Askerlik İçin Tarih Verdi: Nisan'da Kanunlaştıracağız

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Görevden Alındı Yeniden Yapılandırma İçin Son Şans
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 13:13:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Tabana Yayılmış Daha Adaletli Bir Vergi Sistemini En Kısa Zamanda Hayata Geçirmeyi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]