Albayrak'tan Defterdarlık ve Vergi Dairesi Ziyareti
44 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında yaptığı konuşmanın ardından bir dizi ziyarette bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında yaptığı konuşmanın ardından bir dizi ziyarette bulundu.
İş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adım Adım Ekonomi Antalya" toplantısında konuşan Albayrak, daha sonra katılımcıların sorunlarını yanıtladı.
Programın tamamlanmasıyla Soğuksu Mahallesi'ndeki Antalya Defterdarlığına geçen Bakan Albayrak, çalışanlarla bir araya geldi.
Daha sonra Antalya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına giden Berat Albayrak, burada incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Albayrak'ın ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:31 Kaynak: AA
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