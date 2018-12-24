Son Dakika Haberleri: Albayrak'tan Devlet Destekli Alacak Sigortası paylaşımı

Albayrak'tan Devlet Destekli Alacak Sigortası paylaşımı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Albayrak'tan Devlet Destekli Alacak Sigortası paylaşımı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:33 

Ekonomi
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