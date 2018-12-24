Albayrak'tan Devlet Destekli Alacak Sigortası paylaşımı
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak, Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:33
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