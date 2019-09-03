Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün açıklanan enflasyon rakamları için "Ağustos'ta TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydedildi" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün açıklanan enflasyon rakamları için "Ağustos'ta TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydedildi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:39
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