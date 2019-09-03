Son Dakika Haberleri: Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
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Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün açıklanan enflasyon rakamları için "Ağustos'ta TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydedildi" dedi.

Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün açıklanan enflasyon rakamları için "Ağustos'ta TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydedildi" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:39 
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